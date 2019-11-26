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مصدر أمني تركي يعلن انتهاء "نبع السلام" بالشمال السوري

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مصدر أمني تركي يعلن انتهاء "نبع السلام" بالشمال السوري مصدر أمني تركي يعلن انتهاء "نبع السلام" بالشمال السوري

جي بي سي نيوز :- قال مصدر أمني، الاثنين، إن تركيا لن تستأنف عمليتها "نبع السلام" في الشمال السوري، وإنها ملتزمة تماما بالاتفاقات التي أبرمتها مع والولايات المتحدة بخصوص شمال شرق سوريا.

ويعني التصريح هذا انتهاء العملية التركية، حيث كانت قد تم تجميدها، وفي حال تم تأكيد الأمر رسميا لاحقا، فإنه يعني انتهاء العملية.

وقال المصدر الأمني لوكالة "رويترز"، الاثنين، إن تركيا ترد على هجمات وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة في إطار الدفاع عن النفس.

ونقلت كذلك صحيفة "خبر ترك" عن مصدر أمني التصريحات ذاتها.

وتوصلت أنقرة إلى اتفاقين منفصلين مع موسكو وواشنطن الشهر الماضي لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من مناطق في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا، وأوقفت في المقابل هجومها العسكري على المقاتلين الأكراد.

لكن أنقرة قالت سابقا إن روسيا والولايات المتحدة لم تلتزما بالاتفاق، وهددت بشن عملية جديدة.

جي بي سي نيوز

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