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عضو بالفيدرالي يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع

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عضو بالفيدرالي يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع عضو بالفيدرالي يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع

مباشر: توقع عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع تراجع استثمارات الشركات نتيجة للمخاوف التجارية.

وقال "روبرت كابلان" رئيس الفيدرالي في "دالاس" خلال تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن النمو الاقتصادي في الربع الرابع سيكون ضعيفاً".

وأضاف "كابلان" أن تراجع المخزون من المحتمل أن يحرم الناتج المحلي الإجمالي من 0.5 بالمائة في الربع الأخير من العام الجاري.

وكان الولايات المتحدة نما بنحو 1.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من المتوقع.

وتوقع عضو الفيدرالي أن تستقر الظروف الاقتصادية مع فرصة جيدة لنمو أكبر اقتصاد في العالم بنحو 2 بالمائة خلال العام المقبل.

وعلى المدى الطويل، يرى "كابلان" أن اقتصاد الولايات المتحدة سينمو بمعدل يتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة.

وأضاف عضو الفيدرالي أن الاقتصاد سوف يتباطأ أكثر ما لم يتم إجراء تغييرات في السياسة على المدى الطويل والتي يجب أن تأتي على الجانب المالي من حيث الإنفاق على البنية التحتية ومواجهة قضية الهجرة.

فيما أكد "كابلان" أن السياسة النقدية في وضع جيد حالياً بعد أن قام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة 3 مرات في العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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