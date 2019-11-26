تراجع حاد لعجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة

مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 17 شهراً، بفضل هبوط فاتورة الواردات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن عجز ميزان السلع في الولايات المتحدة سجل 66.5 مليار دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بانخفاض 5.7 بالمائة عن العجز البالغ 70.5 مليار دولار والمسجل في الشهر السابق له.

وكان من المتوقع أن يرتفع عجز الميزان التجاري السلعي في أكبر اقتصاد حول العالم إلى 71.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات أن صادرات السلع الأمريكية تراجعت بنحو 0.9 مليار دولار لتصل إلى 135.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

كما انخفضت واردات الولايات المتحدة في الشهر الماضي إلى 201.8 مليار دولار وهو ما يعتبر أقل 5 مليارات دولار عن القراءة المسجلة في سبتمبر/أيلول السابق له.

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 98.259