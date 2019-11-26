أخبار عاجلة

باب الخلق | محمود سعد يرد علي كل الاراء الخاصة بحلقة الامس و يدعو الناس مجددا لزيارة مطعم الظلام -
بتوقيت مصر : لقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب من منتدى شباب العالم -
اليوم - وزارة الصحة تتابع استعدادات محافظة جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل -
اليوم - مجلس الوزراء: الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

تراجع حاد لعجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة

Google+ Print
تراجع حاد لعجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة تراجع حاد لعجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة

مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 17 شهراً، بفضل هبوط فاتورة الواردات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن عجز ميزان السلع في الولايات المتحدة سجل 66.5 مليار دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بانخفاض 5.7 بالمائة عن العجز البالغ 70.5 مليار دولار والمسجل في الشهر السابق له.

وكان من المتوقع أن يرتفع عجز الميزان التجاري السلعي في أكبر حول العالم إلى 71.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات أن صادرات السلع الأمريكية تراجعت بنحو 0.9 مليار دولار لتصل إلى 135.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

كما انخفضت واردات الولايات المتحدة في الشهر الماضي إلى 201.8 مليار دولار وهو ما يعتبر أقل 5 مليارات دولار عن القراءة المسجلة في سبتمبر/أيلول السابق له.

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 98.259

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

الأخبار - مصر والصين.. علاقات تجارية واقتصادية قوية خلال 2019

الأخبار - مصر والصين.. علاقات تجارية واقتصادية قوية خلال 2019