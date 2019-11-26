"أنعام القابضة" تكشف آخر موعد لانعقاد جمعية عمومية لمعالجة الخسائر

الرياض – مباشر: أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة (أنعام القابضة) عن الإجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 92.3 بالمائة من رأس المال.

ووفقا لبيان الشركة، على "تداول" اليوم الثلاثاء، فإن مجلس الإدارة يجب أن يدعو لاجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات في موعد أقصاه 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019

وأوصى مجلس إدارة الشركة، اليوم، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 92.35 بالمائة.

وأضافت "أنعام القابضة"، أن تاريخ آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات يوافق 8 يناير/ كانون الثاني 2020.

ولفتت الشركة، في بيانها، إلى أن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر – الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الأول الحالي - أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع فستُعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات.

يذكر أن المادة 150 من نظام الشركات تشير إلى أنه إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على المسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك.

وتنص المادة على ضرورة قيام مجلس الإدارة خلال 15 يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمهم بالخسائر؛ لتقرير أما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه – وفقا لأحكام النظام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.

وأعلنت شركة أنعام الدولية القابضة أمس الاثنين، عن ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 92.3 بالمائة من رأس المال.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 9.95 بالمائة، لمستوى 8.73 ريالا.

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