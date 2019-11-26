"الغاز" تعين رئيساً تنفيذياً جديداً

الرياض – مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية (الغاز) بالتمرير، اليوم الثلاثاء، تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد بن سليمان رئيساً تنفيذياً للشركة.

وذكرت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة سيباشر عمله ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأضافت "الغاز"، أن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان حصل على درجة الماجستير في هندسة البترول من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال البريطانية بالبحرين، ودرجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك سعود.

وتولى "سليمان" العديد من المناصب لعدد من الشركات؛ آخرها الرئيس التنفيذي لمجموعة سمنان القابضة، كما عمل كعضو منتدب لشركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)، والمدير العام لشركة أبيات، إضافة إلى عمله سابقاً في عدد من المناصب في شركة الغاز والتصنيع الأهلية منها مساعد المدير العام لشؤون النقل ومدير إدارة المشاريع ومدير إدارة التخطيطـ.

ويشغل عبدالرحمن بن سليمان حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، إضافة إلى عضوية العديد من المجالس في الشركات الأخرى.

ووافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على استقالة الرئيس التنفيذي عبدالكريم بن حمد النجيدي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.67 بالمائة، لمستوى 29.55 ريالاً.

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