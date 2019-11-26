الصين: سنحافظ على نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة

مباشر: يرى رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" أن بلاده ستحافظ على وتيرة نموها الاقتصادي ضمن نطاق معقول على مدى الخمس السنوات المقبلة.

وتأتي تعليقات "تشيانغ" والصادرة في بيان رسمي على موقع مجلس الدولة خلال اجتماع حكومي أمس الإثنين، مع دراسة بكين الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 14 للفترة من عام 2021 وحتى 2025.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الصيني أن البيئة الخارجية قد تصبح أكثر تعقيداً مع مزيد من حالات عدم اليقين بالإضافة إلى التحديات.

واستعرض رئيس مجلس الدولة الصيني خلال الاجتماع تدابير دعم السياسات الرئيسية لزيادة فتح اقتصاد بكين.

وقال "تشيانغ" إن الخطة الخمسية الـ13 قد تم تنفيذها في سياق التوقعات، حيث حافظ الاقتصاد على وتيرة نمو مرتفعة.

وكان اقتصاد الصين نما بأبطأ وتيرة في نحو 27 عاماً خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحلول الساعة 1:29 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 7.0396 يوان.