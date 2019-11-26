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روسيا تأمل في توقيع صفقة الصواريخ مع تركيا العام المقبل

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روسيا تأمل في توقيع صفقة الصواريخ مع تركيا العام المقبل روسيا تأمل في توقيع صفقة الصواريخ مع تركيا العام المقبل

مباشر: أبدى رئيس شركة الأسلحة الروسية التابعة للحكومة "ألكسندر ميخيف" أمله في إبرام صفقة تزويد تركيا بأنظمة الصواريخ من طراز "إس-400" خلال العام المقبل.

وقال رئيس شركة "روسوبورونكسبورت" في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "ريا"، اليوم الثلاثاء، إن موسكو وأنقرة يناقشان بفعالية تسليم تركيا المزيد من أنظمة "إس-400" وسط تركيز المحادثات على المسائل المالية.

وتابع ميخيف: "نأمل أن نوقع العقد خلال النصف الأول من عام 2020 ".

ومن شأن خطوة كهذه إلحاق الضرر بالعلاقات التركية الأمريكية، حيث أعربت الأخيرة عن معارضتها بشكل صارم مع التلويح باحتمالية فرض عقوبات، وخاصةً في الاجتماع الذي جمع الرئيس دونالد والرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح أن التعاون العسكري التقني لا يقتصر فقط على التزويد بأنظمة الدفاع "إس-400" لكن يوجد خطط كبيرة في المستقبل.

وبعد بدء استلام تركيا قطع غيار "إس-400" في يوليو/تموز الماضي، قال أردوغان أن النظام قد يكتمل تماماً بحلول شهر أبريل/نيسان عام 2020.

ومن المقرر أن يشارك أردوغان في قمة الدول الأعضاء في حلف الناتو في لندن يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول.

مباشر (اقتصاد)

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