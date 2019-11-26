جني أرباح يهبط بسوق الأسهم السعودي بأكبر وتيرة بـ3 أسابيع

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، يوم الثلاثاء، على انخفاض، بعدما تخلى عن مستويات الـ8 آلاف نقطة ليتراجع للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بهبوط أغلب القطاعات أبرزهم قطاع البنوك والمواد الأساسية والطاقة، نتيجة عمليات جني أرباح قبيل الإنتهاء من اكتتاب أرامكو، بحسب محلل.

وبالختام هبط المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي" لأدنى مستوياته في 11 جلسة عند مستوى 7877.83 نقطة، بنسبة 1.7 بالمائة بأعلى وتيرة تراجع في أكثر من 3 أسابيع ليخسر نحو 135.86 نقطة.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي والمحلل بأسواق المال سعد آل ثقفان لـ "مباشر" إن السوق شهد اليوم عمليات جني أرباح قوية، وذلك ترقباً لزيادة الوزن النسبي لبعض الأسهم القيادية بمؤشر الأسواق الناشئة ، اضافة الى تخارج عدد من الأفراد لتسييل محافظهم ، و إعادة ترتيب المحافظ قبل دخول أرامكو.

ومن المقرر أن ينتهي اكتتاب أرامكو للأفراد في 28 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وشهدت التداولات اليوم ارتفاعاً على كافة المستويات، حيث سجلت السيولة ارتفاعاً مقارنة بجلسة أمس نتيجة عمليات بيع قوية خاصة على الاسهم القيادية.

وبلغ اجمالي السيولة بنهاية التعاملات 5.73 مليار ريال، مقابل 2.082 مليار ريال، من خلال التعامل على 190.096 مليون سهم مقارنة بـ82.46 مليون سهم بنهاية تعاملات أمس.

وتصدر نشاط الأسهم من حيث قيمة التداولات تصدر سهم "العربي" السيولة بنحو 974.913 مليون ريال، كما تصدر أحجام التداول بنحو 38.49 مليون سهم.

وشهد سهم ساب سيولة بنحو 897.198 مليون ريال، وتلاهما سهم الراجحي بنحو 691.391 مليون ريال.

وتصدر التراجعات قطاع الأغذية بنسبة 3.17 بالمائة، فيما كان قطاع الخدمات التجارية والمهنية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.51 بالمائة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 2.15 بالمائة، ونزل قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.70 بالمائة، كما انخفض أيضاَ قطاع الطاقة بنسبة 1.40 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات سهم أنعام القابضة بنسبة 9.95 بالمائة، في حين كانت مجموعة صافولا الأكثر تراجعاً بنحو 5.56 بالمائة.

من جانبه قال المحلل بأسواق المال، محمد الميموني لـ " مباشر" أن تراجعات السوق اليوم جاءت نتيجة لعملية جني الأرباح والبيع السريعة.

وعزى الميموني تلك التراجعات الى قرب انتهاء اكتتاب أرامكو؛ مما دفع المتداولين لعمليات البيع للحصول على سيولة مما دفع المؤشر للتراجع، ورفع من قيمة التداول بالسوق.

وأضاف الميموني أن السوق يفتقر بالوقت الحالي غياب المحفزات الداخلية للسوق وغياب إعلانات الشركات كان له أثره على السوق.

وتوقع الميموني بعد إغلاق اكتتاب ارامكو أن يكون هناك ارتدادات خاصة وأن عمليات البيع التفضيلي لأرامكو سنتهي غدا وعودة السيولة للسوق مرة أخرى.

وفنياً؛ قال الميموني إن السوق لايزال يسير بالاتجاه الصاعد، ولكن هذه التغيرات أثرت على المدى المتوسط مشيرا الى أن منطقة 7850 تعتبر منطقة دعم، أما في حالة كسرها فمن المتوقع ملامسة مستويات الـ 7800 نقطة.

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