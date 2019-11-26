إعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) – (إعلان تذكيري)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 1441/04/06هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 2019/12/03م الساعة السادسة والنصف مساءاً ، في فندق هيلتون – قاعة أمواج – بمدينة جدة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة جدة - فندق الهيلتون - قاعة أمواج رابط بمقر الاجتماع http://bit.do/agmlocaiton تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-04-06 الموافق 2019-12-03 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى مليونين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

2- التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2019/11/29م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم إنعقاد الجمعية في يوم الثلاثاء 1441/04/06هـ الموافق 2019/12/03م احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل قبل موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي:

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) جدة – المملكة العربية السعودية ، فاكس رقم 6293380- 012 أو عن طريق البريد على ص.ب:5043 جدة 21422، وللإستفسار يرجى الإتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم (6293366 - 012) توصيلة رقم (280) بريد إلكتروني ahmed.gharbawi@sadafco.com، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية كما يجب على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية .