بعد5 أيام من التظاهرات..رئيس كولومبيا يُجري محادثات مع قيادات الاحتجاج

من: سالي إسماعيل

مباشر: استدعى رئيس كولومبيا "إيفان دوكي" قادة حركة الاحتجاج اليوم الثلاثاء، من أجل عقد محادثات لإنهاء 5 أيام من الاضطرابات والمظاهرات التي أسفرت عن مقتل شاب.

وتأتي المظاهرات في كولومبيا بهدف مناقشة قضايا منها الإصلاحات الاقتصادية والعنف الذي تمارسه الشرطة والفساد.

وتوفى الشاب "ديلان كروز" والبالغ من العمر 18 عاماً في إحدى مستشفيات كولومبيا متاثراً بجراحه الناجمة عن قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الشرطة المكافحة لأعمال لشغب، خلال الاحتجاجات التي تخيّم على البلاد.

وكتب الرئيس على حسابه الرسمي "تويتر": "نأسف بشدة لوفاة ديلان كروز، نعرب عن خالص تعازينا لأمه وجده وشقيقتيه، أكرر تضامني مع هذه العائلة".

وبدأت الاحتجاجات في كولومبيا بمسيرة شارك فيها 250 ألف شخص في الأسبوع الماضي، والتي تسلط الضوء على ما وصفوه بنقص الإجراءات الحكومية التي تمنع قتل المئات من نشطاء حقوق الانسان وقضايا أخرى كخفض الحد الأدنى للأجور.

وتعهد "دوكي" بإجراء حوار وطني هام يركز على القضايا الاجتماعية ومحاربة الفساد، حيث التقى أمس الإثنين مع ممثلي قطاع الأعمال بالإضافة للاتحادات التي نظمت التظاهرات الأصلية.

ومن المقرر عقد المزيد من الاجتماعات اليوم كما من المخطط أن تحدد النقابات ومجموعات الطلاب موقفهم حول ما إذا كانوا سيستمروا في دعم المسيرات من عدمه.

وتتزامن تلك الاضطرابات مع المظاهرات المنتشرة في أنحاء أخرى من أمريكا اللاتينية مثل المسيرات المناهضة للتقشف في تشيلي والتوترات في الإكوادور ونيكاراغوا إضافة للاحتجاجات على انتخابات بوليفيا التي دفعت الرئيس إيفو موراليس لتقديم استقالته.