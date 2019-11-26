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المركزي الأسترالي: التيسير الكمي خيار مطروح لتحفيز الاقتصاد

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المركزي الأسترالي: التيسير الكمي خيار مطروح لتحفيز الاقتصاد المركزي الأسترالي: التيسير الكمي خيار مطروح لتحفيز الاقتصاد

مباشر: طرح محافظ البنك المركزي في أستراليا برنامج التيسير الكمي لشراء السندات كأحد الخيارات عند مرحلة معينة، لكنه استبعد الوصول إلى تلك الخطوة التحفيزية في المدى القريب.

وقال "فيليب لوي" خلال خطاب ألقاه في سيدني، اليوم الثلاثاء: "في وجهة نظري، ليس هناك انتقال سلسل من خفض معدلات الفائدة إلى برنامج التيسير الكمي".

وكان المركزي الأسترالي خفض معدل الفائدة ثلاث مرات منذ اجتماع يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن ليصبح 0.75 بالمائة.

وأوضح أن الإقبال على برنامج شراء الأصول الممولة من قبل البنك المركزي يعد بمثابة خطوة أكبر من خفض معدلات الفائدة.

وتأتي تعليقات محافظ المركزي الأسترالي وسط تزايد التكهنات حول اضطرار البنك للتحول إلى تدابير غير تقليدية كونه يكافح لخفض معدل البطالة بشكل يكفي لدعم تعافي التضخم.

وحدد "لوي" الشروط التي بموجبها يمكن اللجوء إلى خيار "التيسير الكمي"، وذلك حال تراكم الأدلة على المدى المتوسط لكنه قال: "من غير المرجح أن نحقق أهدافنا في ظل الظروف الحالية".

وقال: "على وجه التحديد، إذا كنا نبتعد عن أهدافنا الخاصة بالتوظيف الكامل والتضخم بدلاً من تحقيقها فسيكون شراء السندات الحكومية على جدول أعمال البنك".

وذكر أن الرؤية الحالية تكمن في أن التيسير الكمي سوف يصبح خياراً للنظر فيه عندما ينخفض معدل الفائدة عند مستوى 0.25 بالمائة ولكن ليس قبل ذلك.

وتابع: "لم يتم الوصول إلى الحد الأدنى لاتخاذ خطوة برنامج التيسير الكمي في أستراليا، ولا أتوقع أن يتم الوصول إليه في المستقبل القريب".

ويشير محافظ الاحتياطي الأسترالي إلى أن معدلات الفائدة السالبة مسألة غير مرجحة بشكل غير عادي في أستراليا.

وبحلول الساعة 11:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي عند مستوى 0.6779 دولار أمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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