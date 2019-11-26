الوزراء السعودي يقر لائحة تفضيل المحتوى المحلي والشركات المدرجة

الرياض- مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

يشار إلى أن وزارة المالية السعودية، طرحت في يوليو / تموز الماضي مسودة لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة بالسوق المالية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف لتمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون اللائحة، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

الجدير بالذكر أن اللائحة ستُطبق على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، على أن تلتزم تلك الجهات بإعطاء أفضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بنسبة 10 بالمائة في بعض العقود.

وتلتزم الجهات الحكومية بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في كافة العقود التي يشمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في قائمة المنتجات الوطنية، مع مراعاة آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.