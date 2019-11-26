كريدي أجريكول يبيع 6% من حصته بالبنك السعودي الفرنسي

الرياض - مباشر: أعلن بنك كريدي أجريكول، عن إتمام صفقة بيع 6 بالمائة من حصته بالبنك السعودي الفرنسي إلى شركة رام القابضة الأولى المحدودة التابعة لـ" Ripplewood Advisors LLC"، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية، بسعر 30 ريالاً للسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك كريدي أجريكول في بيان، يوم الاثنين، إن البنك يثق جداً في الوضع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، ويعتزم مواصلة تطوير وتوسيع أنشطته في المملكة.

وذكر البيان، أن البنك لا يزال يمتلك 4 بالمائة من الأسهم في البنك السعودي الفرنسي، ويخطط لاستكمال بيع كامل حصته.

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، يوم الخميس الماضي، تنفيذ صفقة خاصة على البنك السعودي الفرنسي، بلغت قيمتها 2.17 مليار ريال، من خلال 72.32 مليون سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ الصفقة عند سعر 30 ريالاً؛ وهو أقل من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

قاما بدور المستشار المالي جي بي مورجان، وCACIB، وقدمت كليفورد تشانس وأبو حميد الشيخ الحقباني للمحاماة (AS&H) المشورة القانونية.

يُذكر أن كريدي أجريكول بدأ في بيع حصته البالغة 14.9 بالمائة في السعودي الفرنسي في مارس/ آذار 2019، عبر بيع حصة 4.9 بالمائة توزعت على 1.9 بالمائة لشركة العليان السعودية للاستثمار، و3 بالمائة لشركة رام القابضة الأولى المحدودة.

وأبرز المساهمين الحاليين في البنك السعودي الفرنسي شركة المملكة القابضة 16.19 بالمائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية 8.98 بالمائة، ومجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده 9.83 بالمائة، بالإضافة إلى 8.99 بالمائة لشركة رام القابضة الأولى المحدودة، و1.9 بالمائة لمجموعة العليان.

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