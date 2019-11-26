صادرات هونج كونج تواصل الهبوط للشهر الـ12 على التوالي

مباشر: تواصل صادرات هونج كونج الهبوط للشهر الثاني عشر على التوالي، مع انزلاق المركز المالي الآسيوي داخل حالة من الركود الاقتصادي وسط الحرب التجارية والاحتجاجات الشعبية.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، أن صادرات البلاد تراجعت في شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 348.5 دولار هونج كونج (44.5 مليار دولار)، وهو أقل بنحو 9.2 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع 8.4 بالمائة في صادرات هونج كونج خلال الشهر الماضي.

ويأتي هذا التراجع في الصادرات خلال الشهر الماضي، والذي يمثل الهبوط الشهري الثاني عشر على التوالي، بعد انخفاض 7.3 بالمائة في سبتمبر/أيلول السابق له.

وبحسب البيانات، فإن واردات هونج كونج انخفضت بنحو 11.5 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 379.1 مليار دولار هونج كونج.

وتسبب ذلك في تراجع العجز التجاري لهونج كونج إلى 30.6 مليار دولار هونج كونج.

وبالنسبة لأول 10 أشهر من العام الحالي، فإن إجمالي الصادرات شهدت تراجعاً بنحو 5.1 بالمائة على أساس سنوي كما هبطت الواردات بنحو 7 بالمائة.

وبلغ العجز التجاري لهونج كونج منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 367.5 مليار دولار هونج كونج.

وكان اقتصاد هونج كونج انكمش للمرة الثانية في الربع الثالث من العام الحالي وهو ما تسببت في تسجيل البلاد أول حالة ركود (انكماش لمدة فصلين متتاليين) منذ عام 2009.

وبحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة المحلية لهونج كونج مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 7.8266 دولار هونج كونج.