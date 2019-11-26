مسح.. 339.3 مليار ريال الفائض التجاري للسعودية في 9 أشهر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: حققت المملكة العربية السعودية فائضاً بالميزان التجاري خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019.

وسجلت المملكة فائضاً تجارياً؛ وفقاً لمسح لـ"مباشر" يستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بقيمة 339.27 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـفائض بلغ 428.34 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وانخفض فائض السعودية من تجارتها الخارجية بنسبة 20.8 بالمائة في أول 9 أشهر من عام 2019 على أساس سنوي، بما يعادل 89.07 مليار ريال.

وسجل شهر يونيو/ حزيران؛ أعلى وتيرة انخفاض للفائض خلال العام الحالي بتراجع نسبته 37.7 بالمائة وبما يعادل 21.79 مليار ريال، ليصل لـ 35.98 مليار ريال، مقارنة بــ 57.78 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وخلال سبتمبر/ أيلول، انخفض فائض المملكة التجاري 33.9 بالمائة إلى 36.26 مليار ريال، مقارنة بــ 54.89 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018.

وكان شهر مارس/ آذار الأعلى في 2019 على مستوى الفائض التجاري للمملكة بقيمة 42.08 مليار ريال.

الصادرات 735 مليار ريال

ووفقاً لحسابات "مباشر"، بلغ إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية السلعية – البترولية وغير البترولية – 735.26 مليار ريال، مقارنة بــ 814.37 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وانخفضت صادرات السعودية بنحو 9.7 بالمائة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 79.1 مليار ريال.

وتأثرت حصيلة صادرات المملكة في العام الحالي بشهر سبتمبر/ أيلول، الذي سجل أعلى وتيرة تراجع خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019 بنسبة 21.5 بالمائة، وبانخفاض قيمته 20.91 مليار ريال.

يُذكر أن شهر سبتمبر/ أيلول شهد هجوماً إرهابياً من الحوثيين على منشآت نفطية سعودية؛ مما أثر على حجم الإنتاج وانعكس على الإيرادات النفطية.

أبرز الصادرات

وتصدر النفط صادرات المملكة السلعية في 2019؛ بقيمة 573.15 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام، يليه اللدائن والمطاط ومصنوعاتها من السلع غير البترولية بقيمة 55.65 مليار ريال، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بـ 52.6 مليار ريال.

وكانت الصين أبرز الدول التي صدرت إليها المملكة في العام الحالي؛ بقيمة 27.3 مليار ريال، يليها الإمارات بنحو 20.6 مليار ريال، ثم أمريكا بـ 4.95 مليار ريال.

الواردات

وعلى مستوى واردات المملكة، سجلت تراجعاً بنسبة 2.4 بالمائة في الـ 9 أشهر الأولى من 2019؛ بما يعادل 9.18 مليار ريال.

وبلغ إجمالي واردات السعودية 376.84 مليار ريال خلال العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، مقارنة بــ 386.03 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2018.

وجاءت واردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بمقدمة السلع المستوردة في تلك الفترة؛ بقيمة 85.09 مليار ريال، يليها معدات النقل وأجزاؤها بـ 75.38 مليار ريال، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بـ 39.24 مليار ريال.

وحلت الصين بمقدمة الدول التي استوردت منها السعودية في 2019 بقيمة 75.22 مليار ريال في 9 أشهر من العام، تبعها أمريكا بـ 46.45 مليار ريال، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 29.17 مليار ريال.

تجارة السعودية تتجاوز 1.1 تريليون ريال في 9 أشهر

وبلغ إجمالي حجم التجارة السلعية – الصادرات والواردات – للمملكة العربية السعودية في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019 نحو 1.11 تريليون ريال، مقارنة بــ 1.19 تريليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفضت تجارة المملكة الخارجية بنحو 7.3 بالمائة في العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث؛ بتراجع يعادل 87.89 مليار ريال.

وكان شهر أغسطس/ آب الأدنى في حجم التبادل التجاري للمملكة خلال 2019 بإجمالي 111.53 مليار ريال، يليه سبتمبر/ أيلول بـ 116.46 مليار ريال.

ووصلت تجارة السعودية إلى ذروتها في أول 9 أشهر من 2019 خلال شهر يوليو/ تموز؛ بإجمالي 132.68 مليار ريال، يليه يناير/ كانون الثاني بقيمة 131.17 مليار ريال.

وحققت السعودية فائضاً تجارياً بقيمة 251.49 مليار ريال خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل فائض بنحو 267.93 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وتراجع الفائض 6.1 بالمائة خلال تلك الفترة على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 16.43 مليار ريال؛ وفقاً لحسابات "مباشر".

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