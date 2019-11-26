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وزير العمل السعودي: مستهدفات تمكين المرأة بـ2019 تجاوزت النسبة المفترضة

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وزير العمل السعودي: مستهدفات تمكين المرأة بـ2019 تجاوزت النسبة المفترضة وزير العمل السعودي: مستهدفات تمكين المرأة بـ2019 تجاوزت النسبة المفترضة

الرياض- مباشر: قال وزير العمل السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إن الوزارة حققت مستهدفات تمكين المرأة في 2020 خلال هذا العام 2019، وتجاوزت النسبة المفترضة، وفقاً لبيان.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في تخريج 179 متدربة في مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وتستهدف تأهيل 1700 امرأة سعودية عاملة في القطاعين العام والخاص.

يتضمن برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، رفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 17 بالمائة إلى 25 بالمائة.

وأضاف الوزير، وفقاً للبيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه البرنامج يحظى باهتمام ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى الحرص الشديد من ولي العهد على تمكين المرأة ، وتحقيق مستهدفات هذا البرنامج، ورفع نسبة توظيف المرأة في المناصب القيادية عن طريق تحفيز الشركات ومدرائها.

وأوضح أن البرنامج يقدم عبر معهد الدراسات العليا الفرنسي (انسياد)، بما في ذلك من متابعة للخريجات بعد انتهاء تدريبهن، ورصد تطورهن القيادي خلال الأعوام التي تلي التدريب كدراسة طويلة المدى لأثر المشروع في تمكين المرأة.

وقال الراجحي، إن بلادنا تعيش الآن مرحلة تحول جذرية وعظيمة، تتعدد فيها أشكال الاستثمار، منوهاً إلى أن الاستثمار البشري أقوى وأهم هذه الأنواع، وهو بلا شك رأس الهرم الذي على أثره سيمضي هذا الوطن قدماً في مسيرة التطور والنماء.

وتابع: "أحد أوجه هذا الاستثمار البشري يكمن في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في: زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية".

وأضاف أن وزارة العمل وبالتعاون مع عدة جهات على تعزيز مشاركة المرأة القيادية كصانعة قرار حيث إن ذلك من العوامل التي تؤثر على تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

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