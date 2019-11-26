سهم "علي بابا" يقفز 7%خلال أول جلساته في هونج كونج

مباشر: قفز سهم "علي بابا" في أولى جلسات تداوله في بورصة هونج كونج بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليكون أعلى بنحو 7 بالمائة عن سعر الطرح العام.

وتشمل عملية الاكتتاب طرح 500 مليون سهم جديد لجمع 11 مليار دولار في أكبر عملية إدراج في هونج كونج منذ عام 2010.

كما تطرح علي بابا 75 مليون خيار "جرين شو"، وهي الخاصية التي تمكن البنوك المشاركة في عملية الاكتتاب من بيع مزيد من الأسهم المحددة مسبقاً حال زيادة الطلب.

وتأتي مسألة الطرح في بورصة هونج على الرغم من حقيقة التوترات السياسية والاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد منذ حوالي ستة أشهر.

وبنهاية الجلسة، ارتفع سهم "علي بابا" في بورصة هونج كونج بنحو 6.6 بالمائة ليغلق أولى تداولاته عند مستوى 187.60 دولار هونج كونج.

وكانت الشركة الصينية العاملة في مجال البيع عبر الإنترنت حددت سعر الطرح العام الأولي في بورصة هونج كونج عند مستوى 176 دولار هونج كونج (22.5 دولار الأمريكي).

ويتداول سهم علي بابا بالفعل في بورصة نيويورك، حيث يرجع وقت تنفيذ الطرح العام الأولي إلى عام 2014.

وكان سهم "علي بابا" أغلق جلسة أمس في بورصة نيويورك على ارتفاع بنحو 2 بالمائة عند مستوى 190.45 دولار.

يذكر أن كل 8 أسهم من الشركة في هونج كونج يعادل سهما واحدا من الأسهم المقيدة في بورصة نيويورك.