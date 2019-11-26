تنفيذ 7 صفقات خاصة بالسوق السعودي بـ15.8 مليون ريال

الرياض- شهد سوق الأسهم السعودية- تداول، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 7 صفقات خاصة بقيمة إجمالية 15.84 مليون ريال، عبر التداول على 395.69 ألف سهم.

وجاءت أعلى قيمة على سهم "سامبا" بنحو 4.79 مليون ريال، بكمية 159.7 ألف سهم، وجاءت ثاني على قيمة على سهم "جرير" نحو 2.64 مليون ريال عبر التداول على 16.67 ألف سهم.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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