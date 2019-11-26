مطالبة بالشورى السعودي بوضع حدود سعرية للعقارات

الرياض – مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439 / 1440هـ، خلال الجلسة العادية الخامسة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

وطالب عضو الشورى سلطان آل فارح، الهيئة العامة للعقار، وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بأن تفعل دورها في ضبط الأسعار بوضع حدود سعرية للعقارات حسب المدينة والمكان والأهمية، بعيداً عن الأسعار الفلكية والسيطرة على مشاكل اتحاد الملاك التي أصبح يجنيها المستأجر.

ودعا عضو المجلس الأمير خالد آل سعود، الهيئة العامة للعقار ببناء المؤشرات العقارية الصحيحة والسليمة المقدمة للمواطنين، كما طالب بتطوير أنشطة المكاتب العقارية والمطورين العقاريين.

وطالب العضو محمد النقادي، الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برامج لنشر لوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته وتشجيع الاستثمارات، وإجراء الدراسات في المجال العقاري.

وطالب العضو عبدالإله ساعاتي، بسرعة نقل اختصاص التوثيق والتسجيل وإصدار الصكوك من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، بما يسهم في توحيد الجهود، وسرعة إصدار صكوك الملكية.

وطالبت عضو الشورى جواهر العنزي، الهيئة العامة بالعقار بتكثيف جهودها الرقابية المتعلقة بتوطين مكاتب العقار؛ لتمكين الشباب السعودي وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة في العمل العقاري.

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