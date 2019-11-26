عضو بالشورى السعودي: إدراج أرامكو فرصة لتعزيز الادخار لدى الأسر

الرياض – مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ، خلال الجلسة العادية الخامسة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

وقال عضو الشورى خالد العقيل، وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن إدراج شركة أرامكو السعودية للأفراد فرصة كبيرة سانحة لتعزيز الادخار لدى الأسر.

وأضاف العقيل: "ونحن أمام تطورات كبيرة حيوية ومحورية في السوق المالية السعودية لتعزيز الاقتصاد السعودي المستقبلي، مطالباً بوجود مؤشر سنوي يبين فائدة هذه التطورات في الاقتصاد السعودي".

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار ("سامبا كابيتال")، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية")، أمس الاثنين، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الخامسة مساءً من تاريخ 25 نوفمبر 2019م.

وكشفت الشركة في بيان، أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ نحو 2.63 مليون مكتتب، بعدد أسهم بلغ إجماليها 682.25 مليون سهم، تمثل 21.77 مليار ريال.

وانطلق الاكتتاب يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للأفراد نحو أسبوع.

وفي سياق آخر، طالب عضو المجلس أحمد الغامدي، خلال الجلسة، بتعاون جميع الجهات لتوفير فرص النجاح للشركات المتعثرة؛ من خلال تشجيع عمليات الاندماج في حدود ما تسمح به الأنظمة.

وتساءل عضو الشورى فهد بن جمعة، عن الأثر والقيمة المالية، لانضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات السوق الناشئة والعالمية، وما هو تقييم هذا الأثر كمياً.

وطالب العضو سعيد الشيخ، هيئة السوق المالية بوضع خطط الطوارئ المناسبة لأي تطور قادم لحماية السوق وحماية المستثمرين.

وفي سياق آخر، وافق المجلس، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا.

ووافق الشورى، على مشروع الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)؛ بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.

ووافق المجلس، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في مجال خدمات النقل الجوي.

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