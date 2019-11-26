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النائب منصور مراد : مستثمر كبير اصيب بالاكتئاب من فاتورة مياه ومن ثم انتقل الى رحمة الله

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النائب منصور مراد : مستثمر كبير اصيب بالاكتئاب من فاتورة مياه ومن ثم انتقل الى رحمة الله النائب منصور مراد : مستثمر كبير اصيب بالاكتئاب من فاتورة مياه ومن ثم انتقل الى رحمة الله

جى بي سي نيوز - : قل النائب منصور مراد : إن أحد المستثمرين الزراعيين الكبار قضى نحبه قهرا بسبب فواتير المياه .

اضاف في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في المجلس : إن هذا المستثمر الكبير ، وبعد ان تلقى فواتير مياه بآلاف الدنانير ، أصيب بالاكتئاب ، وبعد ذلك انتقل الى رحمة الله تعالى كمدا وغيظا .

وكشف منصور : أن وزارة الزراعة اعترضت على طريقة احتساب المياه التي تتبعها الشركة معتبرة اياها بانها غير حقيقية وغير عادلة ، وذلك لأن الشركة ابتكرت طريقة غير عادية في احتساب كميات المياه في المزارع من خلال تسيير طائرة مسيرة تصور المزارع ويتم تقدير المياه بناء على حجم المزرعة ، بالاضافة الى اعتماد الجهات التي تصدر الفواتير على جوجل ايرث في ذلك .

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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