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العملات الإلكترونية تتعافى من خسائرها وتربح 11 مليار دولار

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مباشر: تعافت العملات الإلكترونية من خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتربح حوالي 11 مليار دولار في غضون آخر 24 ساعة.

وتأتي المكاسب في الأصول المشفرة بعد سلسلة متتالية من الخسائر شهدتها على مدى الأيام القليلة الماضية وسط مخاوف تنظيمية.

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، سجلت القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية 196.23 مليار دولار مقارنة مع 185.18 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

وخلال نفس التوقيت، ارتفعت عملة البيتكوين بنحو 6.5 بالمائة لتصل إلى 7203.7 دولار بقيمة سوقية قدرها 130.16 مليار دولار.

واستطاعت العملة الافتراضية رقم واحد عالمياً من معاودة الصعود أعلى مستوى 7 آلاف دولار والذي فقدته في تعاملات أمس وسط موجة بيعية حادة.

أداء البيتكوين خلال آخر أسبوع - (المصدر: كوين ماركت كاب)

 

وخيم اللون الأخضر على بقية قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية بنسبة تتراوح بين 0.4 بالمائة وحتى 7 بالمائة.

وصعدت عملة الإيثريوم بنحو 7.3 بالمائة إلى 147.3 دولار كما زادت عملة الريبل بنحو 3.2 بالمائة إلى 0.2196 دولار.

وتحل الإيثريوم في المركز الثاني في حين تشغل الريبل المرتبة الثالثة في قائمة الخمسة الكبار بقيمة سوقية 16.01 و9.51 مليار دولار على الترتيب.

كما شهدت عملة "تيثر" مكاسب بنحو 0.4 بالمائة لتصعد إلى 1.01 دولار بقيمة سوقية بلغت 4.14 مليار دولار لتشغل الترتيب الرابع.

وسجلت عملة البيتكوين كاش 212.1 دولار بارتفاع 6.6 بالمائة لكن بالرغم من ذلك لا تزال في المرتبة الأخيرة بقيمة سوقية 3.84 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

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