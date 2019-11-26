مسح: تراجع الدعم لحزب المحافظين البريطاني لكنه يحتفظ بالصدارة

مباشر: أظهر استطلاع للرأي حديث أن حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة قلص تقدم حزب المحافظين الحاكم خلال الأسبوع الماضي قبل انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول.

وكشفت نتائج المسح الذي أجرته مؤسسة "كانتار" والصادر اليوم الثلاثاء، تراجع الدعم لحزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنحو نقطتين إلى 43 بالمائة.

في حين زاد التأييد لحزب العمال المعارض بنحو 5 نقاط إلى 32 بالمائة، وفقاً لنتائج المسح التي نقلتها وكالة رويترز.

بينما تراجع تأييد حزب الديمقراطيون الليبراليون الموالون للاتحاد الأوروبي بنقطتين إلى 14 بالمائة

وفي الوقت نفسه، ارتفع دعم حزب البريكست بنحو نقطة واحدة إلى 3 بالمائة.

وأجرت مؤسسة "كانتار" استطلاع الرأي خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني لنحو 1097 شخصاً عبر الإنترنت.

وكان مسح آخر أجرته "آي.سي.إم" لوكالة رويترز، أظهر يوم الإثنين الماضي أن تقدم حزب المحافظين بلغ 7 نقاط بانخفاض عن 10 نقاط المسجلة في الأسبوع السابق.

في حين أن أحدث استطلاع أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" يشير إلى أن حزب المحافظين يأتي في المقدمة متفوقاً على حزب العمال.

ونشرت كافة الأحزاب برامجها الانتخابية والتي تتضمن وضع السياسات التي يخططان تنفيذها في حالة انتخابهما.

وينظر الجميع بعين الاهتمام إلى الانتخابات العامة في المملكة المتحدة والمزمع عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل وسط آمال تمرير صفقة البريكست.

وبحلول الساعة 9:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2876 دولار.