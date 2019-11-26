مميزات و أسعار تويوتا هايس في عام 2020

انطلقت في المملكة العربية السعودية السيارة اليابانية تويوتا هايس والتي شهدت إقبالا كبيرا في دول الشرق الأوسط وعلى رأسهم المملكة، وظهرت السيارة الرائعة بتصميم وشكل جديد في الموديل الجديد لعام 2020، لتصبح أكثر رقيًا وأمانًا، وتظهر السيارة بسبع فئات بين البنزين والديزل وسنعرض لأهم مميزات ومواصفات السيارة هايس 2020 في مقالنا هذا.

حيث أصبح التصميم الخارجي للسيارة أكثر عصرية من السابق، فشكل السيارة من الأمام أصبح يأخذ شكل مقدمة هجومية بارزة ومصابيح حادة الملامح، كما تم تركيب مصابيح إضاءة خلفية أكبر من السابقة، كما أنه تم تعديل الأبعاد الخارجية للسيارة حيث تم زيادتها بنسب جيدة وزادت بمقدار 570 ملم إضافية للطول، 225 ملم إضافية للعرض وقاعدة عجلات أطول بمقدار 640 ملم.

ومن جانب مقصورة السيارة فأصبحت عصرية أكثر مع مقبض لعلبة التروس مثبت في لوحة القيادة لمزيد من المساحة ، ويتواجد الكثير من جيوب التخزين بالسيارة للمرونة والمتعة .

وتتسع السيارة تويوتا هايس 2020 لسبعة عشر راكب بداخلها ضمن أجواء مريحة وآمنة ، بعد أن حصلت السيارة على علامة 5 نجوم في اختبارات السلامة من يورو NCAP.

وتبدأ أسعار السيارة تويوتا هايس 2020 داخل المملكة ما بين 92,700

و133,000 ريال سعودي بخلاف الضرائب مع إمكانية التمويل.