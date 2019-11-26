المشروبات المحلاة بالسعودية تخضع لضريبة السلع الانتقائية.. بعد 4 أيام

الرياض – مباشر: قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، إنها ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019 تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة.

وأضافت هيئة الزكاة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بداية من الشهر المقبل ستقوم بتنفيذ قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

وتم تطبيق الضريبة، في وقت سابق، على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وستكون الضريبة على السلع الجديدة بنسبة 50 بالمائة من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

وأوضحت الهيئة، أن المشروبات المحلّاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

وبينت، أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلي، مؤكدةً أنها ستعرض المستهلك إلى عددٍ من الأمراض كالسكري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75 بالمائة فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

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