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المالية السعودية تغلق إصدار نوفمبر من الصكوك المحلية

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المالية السعودية تغلق إصدار نوفمبر من الصكوك المحلية المالية السعودية تغلق إصدار نوفمبر من الصكوك المحلية

الرياض – مباشر: أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية ، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وتم تحديد حجم الإصدار، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية، بمبلغ إجمالي 1.415 مليار ريال.

وقسمت الوزارة الإصدارات إلى 3 شرائح؛ الأولى تبلغ 1.285 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.415 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن قيمة الشريحة الثانية تبلغ 50 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.678 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 80 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.091 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031.

وبلغ حجم إصدار الصكوك المحلية من البرنامج خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 7.265 مليار ريال.

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