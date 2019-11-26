استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب بيانات اقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تطورات تجارية وتعليقات من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ووسط ترقب بيانات اقتصادية.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة وأسعار المنازل الأمريكية وكذلك مبيعات المنازل الجديدة في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن تلقي عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي "ليل برينارد" خطاباً خلال مشاركتها في حدث في نيويورك في وقت لاحق من اليوم.

وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول صرح بالأمس بأن البنك المركزي ملتزم بقوة بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة مع الإشارة إلى أنه من المرجح الإبقاء على مستويات الفائدة عند مستواها الحالي.

ورحبت الأسواق بإشارات إيجابية بشأن تهدئة في الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، بعدما أعلنت وزارة التجارة الصينية التوصل لتوافق في الآراء حول النقاط الخلافية الرئيسية عبر مكالمة هاتفية بين الجانبين.

وبحلول الساعة 8:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية أمام اليورو عند 1.1016 دولار كما لم تشهد تغييراً مقابل نظيرتها اليابانية مسجلة 108.92 ين.

في حين ارتفع الدولار أمام العملة البريطانية بأكثر من 0.2 بالمائة ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2872 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فسجل زيادة بنحو 0.2 بالمائة لتصعد العملة الأمريكية إلى 0.9985 فرنك.

وخلال تلك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.305.