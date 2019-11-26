ولي العهد السعودي يزور الإمارات غداً

الرياض – مباشر: يبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يغادر ولي العهد المملكة متوجهاً إلى الإمارات، يوم غد الأربعاء وفقاً لـ"العربية".

وقام الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق من العام الماضي، بزيارة دولة الإمارات؛ ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية.

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ترشيحات:

مسح..152.8 مليار دولار الإيرادات النفطية السعودية خلال 9 أشهر

قرار جديد بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان بالسعودية

ننشر حصيلة اكتتاب الأفراد بطرح أرامكو السعودية خلال أسبوع

شركة أبحاث توضح تأثير اكتتاب أرامكو على القطاع المصرفي السعودي

إيقاف الغرامات الضريبية ضمن مطالبات من الشورى السعودي لهيئة الزكاة

الشورى السعودي يطالب بتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي

السعودية.. بدء تصميم وتطوير شبكة مواصلات في مشروع البحر الأحمر

بنوك سعودية تُعلن حدود تمويل الأفراد في اكتتاب أرامكو

التقاعد تودع 6.8 مليار ريال بحسابات المستفيدين بالسعودية

الحصان: طرح أرامكو سيغيّر مركز السوق السعودي عالمياً

الحج السعودية تكشف الجنسيات الأكثر حصولاً على تأشيرات العمرة

محافظ "ساما": طرح أرامكو لا يؤثر على سيولة السوق السعودي

فاتورة استهلاك الكهرباء بالمنشآت الصناعية السعودية تقفز 170% بـ2018