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ولي العهد السعودي يزور الإمارات غداً

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ولي العهد السعودي يزور الإمارات غداً ولي العهد السعودي يزور الإمارات غداً

الرياض – مباشر: يبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يغادر ولي العهد المملكة متوجهاً إلى الإمارات، يوم غد الأربعاء وفقاً لـ"العربية".

وقام الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق من العام الماضي، بزيارة دولة الإمارات؛ ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية.

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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