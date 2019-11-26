الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم التفاؤل التجاري

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من التفاؤل الذي تم تحقيقه على صعيد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعقد المفاوضون التجاريون من واشنطن وبكين مكالمة هاتفية أخرى صباح اليوم، والتي ناقش خلالها الجانبين حل نقاط الخلاف الرئيسية، وسط تأكيد وزارة التجارة الصينية أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها.

وبالعودة إلى أوروبا، فإن الأنظار تتجه إلى المملكة المتحدة وسط ترقب الانتخابات العامة المقرر عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 407.6 نقطة كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 7386.4 نقطة.

في حين استقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 13242.4 نقطة بينما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليهبط إلى 5921.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1015 دولار.