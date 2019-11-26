السوق السعودي يتراجع بالتعاملات المبكرة

الرياض - مباشر: تراجع أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، الثلاثاء، متأثراً بتراجع أغلب القطاعات أبرزها البنوك، والمواد الأساسية، والطاقة.

وفي تمام الساعة 11 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة 0.52 بالمائة إلى مستوى 7971.77 نقطة ليفقد نحو 43.81 نقطة.

وجرى التعامل على 20.78 مليون سهم بقيمة 433.70 مليون ريال موزعة على 24.52 ألف صفقة.

وتراجع أداء 100 سهم على رأسهم مجموعة صافولا بنحو 2.47 بالمائة، فيما ارتفع أداء 52 سهماً تصدرها أنعام القابضة بنسبة 9.95 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات جلسة أمس الاثنين على ارتفاع بدعم من قطاعي البنوك والمواد الأساسية.

وبالختام ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.18 بالمائة إلى مستوى 8013.69 نقطة بمكاسب قدرها 14.12 نقطة.

وكان سهم الراجحي الأنشط من حيث السيولة بنحو 70.86 مليون ريال، فيما تصدر سهم أنعام القابضة نشاط التداول من ناحية الكميات بنحو 4.25 مليون سهم.