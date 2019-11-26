باول يؤكد: الفيدرالي ملتزم بتحقيق هدف التضخم

مباشر: أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي ملتزم بقوة لتلبية هدف التضخم البالغ 2 بالمائة، في إشارة إلى أنه من غير المرجح رفع معدلات الفائدة في أيّ وقت قريب.

وقال باول خلال خطاب ألقاه في عاصمة ولاية "رود آيلاند" الأمريكية "بروفيدنس" أمس الإثنين، إن توقعات معدل التضخم المنخفض تجعل من الصعب بالنسبة للفيدرالي دعم الاقتصاد.

ويعتبر الفيدرالي أن معدل التضخم عند 2 بالمائة بمثابة إشارة على النمو الاقتصادي المستدام كما أنه المستوى الذي يُبقي معدلات الفائدة مرتفعة بما يكفي للسماح بحرية التحرك حال حدوث اتجاه هبوطي في الاقتصاد.

وأضاف باول خلال الملاحظات المعدة مسبقاً، أنه من الضروري أن يستخدم الفيدرالي أدواته للتأكد من أنه لا يتم السماح بانحراف هبوطي في توقعات التضخم ومعدل التضخم.

وأوضح رئيس الفيدرالي أنهم ملتزمون بشدة بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة بشكل مستدام، وذلك تتمكن الأسر والشركات من توقعه عند وضع خطط طويلة الآجل.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر رفع معدل الفائدة في اجتماعه الأخير بالشهر الماضي لتكون الزيادة الثالثة على التوالي هذا العام، لتقف عند نطاق يتراوح بين 1.5 إلى 1.75 بالمائة.

وكرر باول اللهجة المتكررة مؤخراً بقوله: "الموقف الحالي للسياسة النقدية من المرجح أن يظل مناسباً وفي وضع جيد طالما الظروف الراهنة جيدة بشكل عام".

وتابع: "في هذه المرحلة من التوسع الاقتصادي الممتد، أرى أن الكوب ممتلئ بأكثر من النصف، ومن خلال السياسات الصحيحة يمكننا أن نملأه أكثر، ومراكمة المكاسب التي تحققت حتى الآن إضافة لنشر الفوائد على نطاق أوسع لكافة الأميركيين".