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أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع تطورات تجارية إيجابية

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أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع تطورات تجارية إيجابية أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع تطورات تجارية إيجابية

مباشر: تراجعت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تطورات إيجابية في الجبهة التجارية بالإضافة إلى ترقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أنها توصلت إلى توافق في الآراء مع الجانب الأمريكي لحل الخلافات الرئيسية في الأمور التجارية بطريقة مناسبة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن المستثمرين يترقبون الإفصاح عن بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة وأسعار المنازل الأمريكية وكذلك مبيعات المنازل الجديدة في وقت لاحق من اليوم.

وينتظر المستثمرون اليوم كذلك تصريحات عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي "ليل برينارد".

وبحلول الساعة 7:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.1 بالمائة أو ما يعادل 1.50 دولار ليهبط إلى 1462.30 دولار للأوقية.

في حين استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1456.06 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.324.

مباشر (اقتصاد)

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