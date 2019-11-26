السعودية.. دفعة جديدة من موظفي القطاع الخاص تنضم لـ"هدف" للقيادة

الرياض – مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن التحاق الدفعة الخامسة من موظفي القطاع الخاص في البرنامج التدريبي لأكاديمية "هدف" للقيادة.

وقال صندوق تنمية الموارد البشرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ومنسوبات القطاع الخاص، ومساعدة المنشآت على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات‪‪.

ويتلقى المتدربون خلال البرنامج التدريبي، تدريباً على جدارات قيادة فريق العمل، يقدمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، بالإضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.

وتعتمد أكاديمية "هدف" للقيادة، على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً‪.

وقال مدير أكاديمية "هدف" للقيادة، إن البرنامج التدريبي تم تصميمه ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعاً تشتمل على 5 مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج.

وأضاف سعود العمير، أنه في المرحلة التالية يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة 5 أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج‪‪.

وتتضمن شروط الالتحاق في أكاديمية "هدف" للقيادة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة بكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.

ترشيحات:

مسح..152.8 مليار دولار الإيرادات النفطية السعودية خلال 9 أشهر

قرار جديد بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان بالسعودية

ننشر حصيلة اكتتاب الأفراد بطرح أرامكو السعودية خلال أسبوع

شركة أبحاث توضح تأثير اكتتاب أرامكو على القطاع المصرفي السعودي

إيقاف الغرامات الضريبية ضمن مطالبات من الشورى السعودي لهيئة الزكاة

الشورى السعودي يطالب بتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي

السعودية.. بدء تصميم وتطوير شبكة مواصلات في مشروع البحر الأحمر

بنوك سعودية تُعلن حدود تمويل الأفراد في اكتتاب أرامكو

التقاعد تودع 6.8 مليار ريال بحسابات المستفيدين بالسعودية

الحصان: طرح أرامكو سيغيّر مركز السوق السعودي عالمياً

الحج السعودية تكشف الجنسيات الأكثر حصولاً على تأشيرات العمرة

محافظ "ساما": طرح أرامكو لا يؤثر على سيولة السوق السعودي

فاتورة استهلاك الكهرباء بالمنشآت الصناعية السعودية تقفز 170% بـ2018