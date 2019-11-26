واشنطن وبكين يتوصلان لتوافق بشأن حل الخلافات الرئيسية بالمحادثات التجارية

مباشر: توصلت الولايات المتحدة والصين خلال مكالمة هاتفية بين المفاوضين التجارية إلى توافق في الآراء بشأن حل النقاط الخلافية في الأمور التجارية بطريقة مناسبة.

وقالت وزارة التجارة الصينية خلال بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجانبين اتفقا خلال المكالمة الهاتفية التي أجريت صباح اليوم على البقاء على تواصل بشأن النقاط المتبقية ذات الصلة بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وبحسب البيان، فإن كل من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه والممثل التجاري روبرت لايتهايرز ووزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين ناقشوا خلال المكالمة الهاتفية الشواغل الرئيسية.

وشارك في المكالمة الهاتفية من الجانب الصيني كذلك وزير التجارة الصيني "تشونغ شان" ورئيس بنك الشعب "يي قانغ" ونائب رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية "نينغ جي تشي"، وفقاً لبيان وزارة التجارة.

وتأتي هذه المكالمة بعد محادثة هاتفية أخرى أجراها مفاوضو التجارة في البلدين في وقت سابق من الشهر ووصفت بأنها "بناءة".

وأكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي مسألة عقد المحادثات الهاتفية اليوم الثلاثاء، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.

ومنذ الإعلان عن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في بداية الشهر الماضي والجميع في حالة تأهب لموعد توقيع رئيسي الولايات المتحدة والصين على تلك الصفقة التي ستعمل على تهدئة التوترات التجارية.

وفي حال عدم توقيع الصفقة التجارية قبل 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإن هناك احتمالية لتنفيذ تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن زيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 15 بالمائة على فاتورة قيمتها 160 مليار دولار.