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"ساما" تتجاوز مستهدفَ تطوير القطاع المالي بـ"المدفوعات الإلكترونية" قبل 2020

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"ساما" تتجاوز مستهدفَ تطوير القطاع المالي بـ"المدفوعات الإلكترونية" قبل 2020 "ساما" تتجاوز مستهدفَ تطوير القطاع المالي بـ"المدفوعات الإلكترونية" قبل 2020

الرياض- مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن تحقيق معدل عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة - الأفراد  بنهاية شهر يوليو/ تموز 2019 بنسبة بلغت أكثر من 36 بالمائة من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة.

وأشارت "ساما" عبر بيان اطلع عليه " مباشر" يوم الثلاثاء، أنها تجاوزت النسبةَ المستهدفةَ ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - حيث نصت وثيقة البرنامج على استهداف زيادة في حصة المعاملات غير النقدية بنسبة 28 بالمائة بحلول عام 2020.

ويأتي هذا  الإنجاز انطلاقاً من استراتيجية مؤسسة النقد لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 بالمائة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول عام 2030.

وأفادت مؤسسة النقد، أنه في إطار أهمية متابعة وقياس أداء استراتيجية نظم المدفوعات؛ فقد أجرت مؤخراً دراسة تفصيلية وشاملة لمراجعة وتطوير مؤشرات قياس نسب عمليات الدفع الإلكتروني من إجمالي عمليات الدفع في المملكة.

وأضافت؛ شملت وسائل الدفع المستخدمة حالياً في قطاعات الأفراد وفق الممارسات الدولية، إضافةً إلى قطاعي مدفوعات والأعمال.

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