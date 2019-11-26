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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام بدعم التطورات التجارية

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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام بدعم التطورات التجارية الأسهم اليابانية ترتفع بالختام بدعم التطورات التجارية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم أداء أسهم شركات قطع غيار الإلكترونيات والشركات ذات الصلة بأشباه الموصلات.

كما استفادت البورصة اليابانية من ضعف قيمة الين الياباني قبل يعاود الاستقرار أمام الورقة الخضراء.

وتلقت الأسهم الياباني الدعم كذلك من التقدم الذي يُجرى إحرازه في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يعزز شهية الاستثمار في أسهم الشركات ذات الصلة بالتصدير.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة ليصل إلى 23373.3 نقطة.

وكان المؤشر الياباني شهد مكاسب قوية وسط التعاملات دفعته للصعود إلى أعلى مستوى فيما يزيد عن عام عند 23608 نقطة قبل أن يتراجع عند الختام.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فشهد زيادة بنحو 0.2 بالمائة ليرتفع إلى 1705.7 نقطة.

وبحلول الساعة 7:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي عند 108.95 ين.

مباشر (اقتصاد)

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