مجلس إدارة "أنعام القابضة" يوصي بتخفيض رأس المال لإطفاء خسائر

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة "مجموعة أنعام الدولية القابضة" بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 92.35 بالمائة.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على تداول يوم الثلاثاء أنه سيتم تخفيض رأس المال من 196 مليون ريال إلى 15 مليون ريال.

وتابع بيان الشركة أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال والناتجة عن خسائر تطبيق للمعايير المحاسبية الدولية على النشاط الزراعي، وتكوين مخصص زكاة عن سنوات سابقة وخسائر أخرى .

ولفتت الشركة في البيان إلى أن تخفيض رأس المال سيكون عن طريق إلغاء 181 مليون سهم من أسهم الشركة ، بمبلغ 181 مليون ريال وهو يمثل إجمالي الخسائر المتراكمة.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تأثير جوهري ناتج عن تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية .

وبينت الشركة أن تخفيض رأس المال سيكون نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وأوضحت أنه تم تعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال، مشيرة إلى أنها سوف تعلن عن تقديم ملف طلب التخفيض إلى هيئة السوق المالية لاحقاً بموقع تداول.

وأعلنت شركة أنعام الدولية القابضة أمس الاثنين عن ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 92.3 بالمائة من رأس المال.

وذكرت الشركة أنه تم تحديد أثر إجراء مخصص إضافي لتغطية الربط المقدر من الهيئة العامة للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال، وتأثير ذلك على المركز المالي بعد إضافته للخسائر المتراكمة.

ولفت بيان الشركة أن إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 181 مليون ريال تمثل 92.3 بالمائة من رأسمال الشركة البالغ 196 مليون ريال.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن بلوغ لخسائر المتراكمة للشركة 93.12 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2019، تمثل 47.5 بالمائة من رأس المال.

وعزت الشركة الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر هو احتساب مخصص إضافي للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال وإضافته للخسائر المتراكمة للشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 بالمائة فأكثر من رأسمالها، مبينة أن مجلس الإدارة سيقوم باتخاذ إجراءات عاجلة حيال هذه الخسائر ستعلن لاحقاً.

وتراجعت خسائر مجموعة أنعام الدولية القابضة، نحو 2.32 بالمائة في الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018 إلى 2.78 مليون ريال، مقابل 2.84مليون ريال، للربع الثالث من العام الماضي.

وارتفعت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 10.86 مليون ريال مقابل 6.3 مليون ريال، للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 71.4 بالمائة.

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