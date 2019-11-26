بانثيون للتطوير ترعى مهرجان "فيت اون كليك" للشركات

أعلنت بانثيون للتطوير عن رعايتها لمهرجان "فيت اون كليك للشركات" الذي سيقام في الفترة من 6-13 ديسمبر في دبي ستارز سبورتس بلكس بمنطقة مردف. وسيشهد المهرجان الرياضي، مشاركة أكثر من 120 من فرق الشركات الرائدة في مجالها، للتنافس فيما بينها بهدف تشجيع اللياقة البدنية والرياضة والحفاظ على صحة موظفيها.

وقال كالبيش كيناريوالا، مؤسس ورئيس مجموعة بانثيون: "بصفتنا الراعي المشارك لهذا المهرجان، فإن بانثيون للتطوير متحمسة للانضمام إلى بعض الشركات الرائدة لتشجيع اللياقة البدنية والصحة العامة بين موظفيها. ونعتقد أن اللياقة البدنية تشكل جزءاً لا يتجزأ من حياة الجميع، ويمنح هذا الحدث موظفينا فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية، والتواصل مع أقرانهم في الشركات الأخرى".

من ناحيته، قال بن صموئيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيت اون كليك": "بعد 15 بطولة ناجحة للشركات، عدنا لتنظيم واحد من أكبر المهرجانات المؤسسية في المنطقة، حيث سيجلب هذا الحدث الرياضي السنوي للشركات، والذي يقدمه بنك دبي الإسلامي بدعم من مجلس دبي الرياضي، 120 من فرق الشركات الإماراتية للمنافسة فيما بينها، في تسع رياضات مختلفة. وقد تضافرت جهود الأسماء التجارية الضخمة في المنطقة مثل بانثيون وكول وكولت فيت لدعم هذه المبادرة القيمة التي تتماشى مع رؤية دبي لجعل الإمارة مكاناً أكثر سعادة وصحة للعيش والعمل، خصوصاً أن المهرجان المجاني يجمع العائلات والأصدقاء".

ويستضيف الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، ويوفر الفرصة للموظفين للمشاركة في العديد من الألعاب الرياضية بدءاً من الكريكيت، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة الريشة، والشطرنج، والعديد من الأنشطة الأخرى.

وسيتأهل المشاركون للحصول على جوائز نقدية بقيمة 35,000 درهم. وسيتم تكريم الشركة التي تضم أكبر عدد من المشاركين بجائزة التأثير الأكبر، وذلك لجهودها في تعزيز نمط حياة صحي بين موظفيها. وسيتم الإعلان عن الشركة التي تفوز بأكبر عدد من الأنشطة في هذا الحدث وكذلك الشركة صاحبة الأداء الأفضل كأبطال المهرجان.

وتعد بانثيون للتطوير الذراع العقارية لمجموعة بانثيون، وتلتزم الشركة بدعم سوق العقارات في دبي من خلال تطوير المشاريع الفاخرة والعالية الجودة ذات الأسعار المعقولة.