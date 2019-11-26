السعودية تمول مشروعات صحية وتعليمية بالسودان بـ487.5 مليون ريال

الرياض- مباشر : وافق مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تخصيص قرضين لتمويل مشروعات بقطاعي الصحة والتعليم في السودان، بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي بواقع 243.75 مليون لكل قطاع.

وقال الوزير السوداني إبراهيم البدوي ،وفقاً لوكالة الأنباء السعودية - واس، خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، إن التمويل يأتي في مرحلة مفصلية لتطوير الاقتصاد ، فضلاً عن أهمية توقيته المتزامن مع إعداد موازنة العام 2020م التي يتم خلالها تخصيص زيادات معتبرة للموارد المرصودة لقطاعي التعليم والصحة لتعظيم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المتعلقة بمجاليهما.

وقال الوزير السوداني إنه تم تخصيص 54٪ بالمائة من ميزانية 2020 للصحة والتعليم .

وتوقع الوزير زيادة فرص التعاون لتشمل أكبر عدد من المشروعات في المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير بحسب "واس" إلى السعى لتضمين مشروعات كبرى في موازنة 2020م من بينها خط سكة حديد موازي يربط بين الخرطوم وبورتسودان وتطويره مستقبلاً ليربط بين مواقع الإنتاج وموانئ الصادر، بما يسهم في استغلال ميناء بورتسودان كميناء إقليمي لتشبيك الاقتصاد الوطني مع دول الجوار .

من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر حرص المملكة على دعم السودان وحكومته، مشيراً إلى إسهام الصندوق في تمويل العديد من المشروعات من بينها السدود والطرق والصحة والتعليم.

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