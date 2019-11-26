"صادرات" تمدد عقد بيع وتسويق مع "أسمنت الجوف"

الرياض- مباشر: قالت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، إنها قامت بتمديد عقد بيع وتسويق الأسمنت مع شركة "أسمنت الجوف" إلى سنة ميلادية قادمة تبدأ من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وذلك بناءً على موافقة الطرفين.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول" يوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي لتمديد العقد في نهاية العام 2020.

يشار إلى أن الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، كانت قد وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 عقد بيع وتسويق مع شركة "أسمنت الجوف" لتصدير كمية 72 ألف طن من الأسمنت سنوياً للأردن.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" تحولها للربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل خسارة كانت سجلتها الشركة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث بلغ صافي الربح نحو 1.98 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 0.376 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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