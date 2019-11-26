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إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) بخصوص توقيع عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف.

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إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) بخصوص توقيع عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف. إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) بخصوص توقيع عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف.
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 26-11-2017م وتاريخ 26-11-2018م بخصوص توقيعها عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-03-18 الموافق 2018-11-26 التغير الحاصل على التطوير تود الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن تعلن لمساهميها عن تمديد عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف إلى سنة ميلادية قادمة تبدأ من 27-11-2019م، وذلك بناءً على موافقة الطرفين. الأثر المالي للتغير الحاصل سيتم الإعلان عن الأثر المالي في نهاية العام 2020م.

مباشر (اقتصاد)

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