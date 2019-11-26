إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) بخصوص توقيع عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف.

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 26-11-2017م وتاريخ 26-11-2018م بخصوص توقيعها عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-03-18 الموافق 2018-11-26 التغير الحاصل على التطوير تود الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن تعلن لمساهميها عن تمديد عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف إلى سنة ميلادية قادمة تبدأ من 27-11-2019م، وذلك بناءً على موافقة الطرفين. الأثر المالي للتغير الحاصل سيتم الإعلان عن الأثر المالي في نهاية العام 2020م.
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