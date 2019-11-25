مكاسب الأسهم أهم الأحداث العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: كانت المكاسب القوية للأسهم وخاصة القياسية لـ"وول ستريت" الحدث الأبرز في الأسواق العالمية بنهاية تداولات اليوم الإثنين.

وحققت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً قوياً عند نهاية التعاملات، حيث ارتفع مؤشرا "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" لمستويات قياسية، كما ربح "داو جونز" 190 نقطة مع آمال إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وعاد التفاؤل التجاري مع تعليقات إيجابية بشأن الاتفاق التجاري الجزئي جيث كشفت صحيفة صينية أن واشنطن وبكين يقتربان من إتمام الصفقة التجارية الأولية.

كما صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" بأن الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين لا يزال من الممكن توقيعه قبل حلول نهاية العام الجاري.

وجاء ذلك بعد التعليقات الإيجابية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة التجارية مع الصين قريبة للغاية.

فيما اتخذت الصين خطوة هامة قد تساهم في حل نقطة رئيسية في خلافها مع واشنطن عندما أعلنت تشديد العقوبات على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

كما شهدت الأسهم الأوروبية مكاسب بنحو 1 بالمائة عند نهاية التعاملات مع آمال إتمام الصفقة التجارية الأولية بين أكبر اقتصادين في العالم.

فيما صعد مؤشر "نيكي" الياباني في ختام التعاملات مسجلاً أكبر وتيرة صعود يومي في أسبوعين بفضل التفاؤل حيال التجارة.

أرقام اقتصادية

خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصادي لليابان للمرة الثالثة في العام الجاري إلى 0.8 بالمائة من 0.9 بالمائة في التوقعات السابقة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومن جهة أخرى، خفض صندوق النقد الخط الائتماني الممنوح للمكسيك إلى 61 مليار دولار من 74 مليار دولار.

وجاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات رسمية أن اقتصاد المكسيك دخل في مرحلة ركود خلال النصف الأول من العام الجاري بعدما انكمش بنحو 0.1 بالمائة في كل فصل.

وفي سياق منفصل، تراجع حجم التجارة العالمية بأكثر من 1 بالمائة خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي ألمانيا، تحسنت ثقة الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي للشهر الثالث على التوالي بأكثر من توقعات المحللين.

فيما تتوقع وكالة "فيتش" أن المبيعات العالمية للسيارات تتجه لأكبر هبوط سنوي منذ عام 2008 مع تراجع الطلب.

تراجع الذهب وارتفاع النفط

تراجعت أسعار الذهب عند التسوية مع مكاسب الأسهم والتفاؤل التجاري لتسجل أدنى مستوى في أسبوعين.

في حين دفع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية أسعار النفط للارتفاع عند تسوية جلسة اليوم.