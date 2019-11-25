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محدث.. "ناسداك" و"ستاندرد.آند.بورز" يقفزان لمستويات قياسية جديدة بالختام

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محدث.. "ناسداك" و"ستاندرد.آند.بورز" يقفزان لمستويات قياسية جديدة بالختام محدث.. "ناسداك" و"ستاندرد.آند.بورز" يقفزان لمستويات قياسية جديدة بالختام

مباشر: وسعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليقفز "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" لمستويات قياسية جديدة مع عودة التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان قطاع التكنولوجيا الأفضل أداءً في المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز"، حيث صعد بنحو 1.4 بالمائة.

وتلقت "وول ستريت" الدعم مع تزايد التوقعات بشأن إتمام الولايات المتحدة والصين للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وذكر تقرير لصحيفة صينية أن واشنطن وبكين يقتربان الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" يوم السبت الماضي بأن الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين لا يزال من الممكن توقيعه قبل حلول نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد أن الصفقة التجارية مع الصين قريبة للغاية، بالإضافة إلى تصريحات نظيره الصيني بأن بلاده ترغب في عقد صفقة مع واشنطن.

كما أكدت الصينية أنها ستقوم بتشديد العقوبات على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، في محاولة لمعالجة أحد نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 28066.4 نقطة رابحاً 190 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3133.1 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.

وارتفع "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة إلى 8632.4 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 9:08 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.311.

مباشر (اقتصاد)

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