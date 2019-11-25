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4 تغيرات متباينة بحصص كبار ملاك السوق السعودي

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الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي "تداول" أربعة تغيرات بحصص كبار الملاك  خلال تسوية تعاملات جلسة الخميس الموافق 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان تخفيض حصص كبار الملاك من نصيب شركة الجزيرة تكافل تعاوني حيث خفضت شركه دله البركه القابضة حصتها بها بنسبة 0.09 بالمائة.

 

وزاد نصيب كبار الملاك بشركات البنك السعودي الفرنسي، ومدينة المعرفة الإقتصادية والشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بنسب 6 و0.02 و0.01 بالمائة على التوالي.

وجاءت التغيرات على النحو التالي:

 

مباشر (اقتصاد)

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