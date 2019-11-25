صندوق النقد يوافق على خفض الخط الائتماني للمكسيك لـ61مليار دولار

مباشر: وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تخفيض الخط الائتماني للمكسيك إلى 61 مليار دولار مع رغبة دولة أمريكا الجنوبية في ذلك.

وقال صندوق النقد في بيان صادر اليوم الإثنين، إنه وافق على خفض الخط الائتماني للمكسيك بمقدار 13 مليار دولار بعد أن كان 74 مليار دولار.

وأضاف صندوق النقد أن خفض قيمة الخط الائتماني يعزز ثقة السوق في ظل حالة عدم اليقين في التجارة والنزوح الحاد لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة واللذان يشكلان مخاطر خارجية مستمرة على الاقتصاد المكسيكي.

ومن جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي "ديفيد ليبتون" إن الحكومة المكسيكية تنوي مواصلة التعامل مع خط الائتمان على أنه "احترازي" وتعتزم طلب مزيد من التخفيضات به مع تراجع المخاطر الخارجية.

وكانت بيانات رسمية اليوم أكدت أن اقتصاد المكسيك دخل في مرحلة ركود خلال النصف الأول من العام الجاري.