مسؤول: القيمة المتوقعة للثروة المعدنية بالسعودية تتجاوز 1.3 تريليون دولار

الرياض – مباشر: قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن الوزارة تسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 خلال السنوات المقبلة بهدف بناء قطاع تعدين على مستوى ومواصفات عالمية في السعودية، وعلى تطوير سلاسل القيمة المتكاملة للثروات المعدنية.

وأوضح المهندس خالد بن صالح المديفر، أن الوزارة تهدف من تلك الخطوات إلى الارتقاء بمقومات القطاع ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد في المملكة بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نائب الوزير اليوم في افتتاح مؤتمر المعادن والمال (Mines and Money) المُنعقد في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 25 - 27 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري،

واستعرض المديفر خلال المؤتمر، مشروع الاستثمار بقطاع التعدين في المملكة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة فيه ومنها التسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل عملية الاستثمار في المملكة.

وقال المديفر :" نحن فخورون بوجودنا في هذا المؤتمر العالمي المهم وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة الآن في مجال التعدين السعودي، الذي شهد مؤخرًا تحولًا كبيرًا وواسع النطاق".

وأضاف أن "رؤية المملكة 2030 تولي قطاع التعدين أهمية كبيرة، ونتيجةً لذلك أطلقنا استراتيجية تعدين سعودية جديدة تهدف إلى بناء وتطوير قطاع التعدين ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي إلى 176 مليار ريال، ورفع العوائد المالية للقطاع إلى 9 مليارات ريال".

وذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف من القطاع التعديني توليد أكثر من 200 ألف وظيفة إضافية.

وأضاف أن القيمة الكلية المتوقعة للثروة المعدنية في المملكة تتجاوز 1.3 تريليون دولار (4.8 تريليونات ريال)، مؤكدًا على الاتجاه لزيادة الإنتاج في ظل الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعدين من الحكومة.

وأفاد أنه تم تحديد مجموعة من المبادرات لتحقيق أهداف الاستراتيجية تحت ثلاث محاور: توفير البيانات الجيولوجية وتسريع الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.

ولفت النظر إلى أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي يُعد من أكبر وأضخم المبادرات التي تهدف إلى توفير البيانات الجيولوجية عالية الجودة والموثوقية لصخور الدرع العربي لدعم الاستثمار في عمليات الاستكشاف وجذب الاستثمار في مجال التعدين من خلال تنفيذ مسوحات جيوفيزيائية وجيوكيميائية وخرائط جيولوجية لمساحة تبلغ حوالي 700,000 كم².

واختتم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين كلمته بالتشديد على إدراك المملكة الحاجة لتحسين قطاع التعدين لديها من أجل تشجيع المزيد من الاستثمار، وهو ما دعا لاستثمار 3.8 مليارات دولار لتحقيق ذلك الهدف عبر ثلاثة طرق.

وأوضح أن تلك الطرق تمثّلت في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال تحسين التنظيم والرقمنة، وضمان استدامة قطاع التعدين في المملكة وتحديد فرص الاستثمار فيه، إضافة إلى تحسين جودة وتوافر البيانات الجيولوجية، وبناء قطاع التعدين السعودي على مستوى عالمي على أساس تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين.

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