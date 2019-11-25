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ولي عهد السعودية يبحث التعاون الدفاعي مع رئيس الأركان الأمريكي

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ولي عهد السعودية يبحث التعاون الدفاعي مع رئيس الأركان الأمريكي ولي عهد السعودية يبحث التعاون الدفاعي مع رئيس الأركان الأمريكي

الرياض – مباشر: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وأفادت وكالة أنباء "واس"، بأنه الجانبان استعرضا خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.

كما حضره من الجانب الأمريكي، السفير لدى المملكة جون أبي زيد، والملحق العسكري لدى المملكة اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.

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