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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع عودة التفاؤل التجاري

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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع عودة التفاؤل التجاري محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع عودة التفاؤل التجاري

مباشر: صعدت النفط  عند تسوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع عودة التفاؤل بشأن اقتراب توقيع الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

واستفاد الذهب الأسود من تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" يوم السبت الماضي بأن الاتفاقية التجارية الأولية مع الصين لا يزال من الممكن توقيعها قبل حلول نهاية العام الجاري.

كما كشفت صحيفة صينية أن أكبر اقتصادين في العالم قريبان من إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وتأتي هذه التعليقات بعدما أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلاً حيال اقتراب تنفيذ تلك الخطوة.

وفي سياق آخر، ينصب تركيز المستثمرون كذلك على اجتماع منظمة أوبك  وحلفاؤها من غير الأعضاء والذي من المزمع عقده بداية الشهر المقبل من أجل تحديد مستويات إنتاج النفط لما بعد مارس/آذار المقبل.

وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 58.01 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة مسجلاً 63.66 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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