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صحيفة صينية: بكين وواشنطن يقتربان للغاية من إتمام الصفقة الأولية

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صحيفة صينية: بكين وواشنطن يقتربان للغاية من إتمام الصفقة الأولية صحيفة صينية: بكين وواشنطن يقتربان للغاية من إتمام الصفقة الأولية

مباشر: ذكرت صحيفة صينية أن بكين وواشنطن قريبتان للغاية من إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها في الشهر الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ذكر أن الولايات المتحدة والصين قريبتان من الصفقة التجارية، كما أكد نظيره الصيني رغبته في عقد الاتفاق التجاري.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" عن مصادر مقربة من الصينية اليوم الإثنين: "توصل الجانبان بشكل أساسي إلى اتفاق واسع النطاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي يسعى إليها أكبر اقتصادين في العالم".

وأضافت الصحيفة أن بكين ما زالت ملتزمة بمواصلة المحادثات للمرحلة الثانية وحتى المرحلة الثالثة في سبيل الوصول إلى صفقة تجارية شاملة.

ورغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن واشنطن وبكين لم تتفقا على تفاصيل أو حجم التراجع في التعريفات الجمركية على السلع الصينية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري إنه لم يوافق بعد على إلغاء التعريفات ضد الصين.

مباشر (اقتصاد)

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