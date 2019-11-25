أخبار عاجلة

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

العمل السعودية توضح حقيقة إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية

Google+ Print

 

الرياض – مباشر: أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية ، أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة، غير صحيح.

وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة و لا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

وجاءت تغريدة الوزارة على النحو التالي: 

ترشيحات

ننشر حصيلة اكتتاب الأفراد بطرح أرامكو السعودية خلال أسبوع

قرار جديد بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان بالسعودية

"الأراضي البيضاء": صرف 29 مليون ريال من الإيرادات لـ"إسكان تبوك"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر