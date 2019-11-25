العمل السعودية توضح حقيقة إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية

الرياض – مباشر: أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة، غير صحيح.

وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة و لا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

وجاءت تغريدة الوزارة على النحو التالي:

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